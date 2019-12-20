Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Над головой Ракицкого: УЕФА назвал самый красивый гол группового этапа Лиги чемпионов

20 декабря, 20:46

В Лиге чемпионов забивают голы на любой вкус

Марселm Забитцер

Марселm Забитцер / Фото: Reuters

УЕФА опубликовал пятерку лучших голов по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Кстати, результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов уже есть на нашем сайте. Победителем стал шикарный мяч полузащитника немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита". Мяч после удара Марселя пролетел по необычной траектории над головой Ярослава Ракицкого и влетел в дальнюю девятку.

На втором месте оказался удар ножницами в исполнении форварда "Барселоны" Луиса Суареса в матче против "Интера". Тройку замкнула красивая комбинация "Ювентуса", которую завершил точным ударом экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста. Также в подборку вошел гол Лаутаро Мартинеса из Интера в ворота "Славии".

Гол Марселя Забитцера

Реклама

Гол Луиса Суареса

Гол Дугласа Косты

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Гол Лаутаро Мартинеса

Ранее мы писали, что "Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19. "Шахтер" заработал более 46 миллионов евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и покинул турнир, зато продолжит евросезон в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов гол видео голов Дуглас Коста Луис Суарес Марсель Забитцер Лаутаро Мартинес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": видео голов и обзор матча года в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Финиш группового этапа Лиги чемпионов:
Финиш группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Аталанта" и другие матчи средыЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...