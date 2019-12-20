Над головой Ракицкого: УЕФА назвал самый красивый гол группового этапа Лиги чемпионов

Марселm Забитцер / Фото: Reuters

УЕФА опубликовал пятерку лучших голов по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Кстати, результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов уже есть на нашем сайте. Победителем стал шикарный мяч полузащитника немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита". Мяч после удара Марселя пролетел по необычной траектории над головой Ярослава Ракицкого и влетел в дальнюю девятку.

На втором месте оказался удар ножницами в исполнении форварда "Барселоны" Луиса Суареса в матче против "Интера". Тройку замкнула красивая комбинация "Ювентуса", которую завершил точным ударом экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста. Также в подборку вошел гол Лаутаро Мартинеса из Интера в ворота "Славии".

Гол Марселя Забитцера

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Гол Луиса Суареса

Гол Дугласа Косты

Гол Лаутаро Мартинеса

Ранее мы писали, что "Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19. "Шахтер" заработал более 46 миллионов евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и покинул турнир, зато продолжит евросезон в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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