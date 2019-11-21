"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Бывший король Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор показал, как меняется его тело при переходе из одной весовой категории в другую. Коллаж из трех фотографий (в полулегком, легком и полусреднем весе) скандальный ирландец опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Напомним, сегодня Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом, объясняя, почему не дает ему реванш.

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"145. 155. 170", – написал на своей странице в Twitter Конор Макгрегор, что соответствует его весу в фунтах в этих весовых категориях. Или 66, 70, 77 – в килограммах. Получается, суммарно фотоколлаж, представленный бойцом, потянул на 213 кило.

Подписчики ирландца не прошли мимо этих фотографий Конора. "Так он скоро и до 225 фунтов доберется", – шутят одни. "При весе в 145 фунтов на этом снимке он выглядит очень неважнецки, словно больной", – отмечают другие.

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Добавим, что Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский титул UFC в легком весе. На счету 31-летнего Конора – 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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Ранее мы писали, что следующим соперником Конора Макгрегора может стать Дональд Серроне по прозвищу Ковбой. Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

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