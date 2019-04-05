Звезда "Челси" отказался переезжать в Катар, где ему предлагали 34 миллиона

Бразильский футболист еще надеется поиграть в Европе

Давид Луис. Фото: AFP

Звезда "Челси" отказался переезжать в Катар, где ему предлагали 34 миллиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/742/f8d/5ca742f8d7f94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/742/f8d/5ca742f8d7f94.jpg 2019-04-05T14:59:42+03:00 Футбол Бразильский футболист еще надеется поиграть в Европе

Защитник "Челси" Давид Луис не принял предложение из Катара и решил продолжить переговоры со своим клубом о новом контракте. Как сообщает Evening Standard, 32-летний игрок, который сейчас зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, оказался от выгодного соглашения с одним из клубов Катара, предлагавшим футболисту оклад в 220 тысяч фунтов в неделю.

Издание отмечает, что в общей сложности бразильский игрок мог бы заработать 34 миллиона фунтов, однако Давид Луис отверг этот вариант. Также к защитнику проявляет интерес "Палмейрас", но сам игрок еще надеется остаться в стане лондонского клуба.

Давид вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год. Действующий контракт Луиса с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам. На втором месте по выплатам агентам идет "Челси" (26,9 млн фунтов), третий – "Манчестер Сити" (24,1 млн).

Также сообщалось ранее, что одноклубник Зинченко в "Манчестер Сити" шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.

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