Звезда "Челси" отказался переезжать в Катар, где ему предлагали 34 миллиона
Бразильский футболист еще надеется поиграть в Европе
Защитник "Челси" Давид Луис не принял предложение из Катара и решил продолжить переговоры со своим клубом о новом контракте. Как сообщает Evening Standard, 32-летний игрок, который сейчас зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, оказался от выгодного соглашения с одним из клубов Катара, предлагавшим футболисту оклад в 220 тысяч фунтов в неделю.
Издание отмечает, что в общей сложности бразильский игрок мог бы заработать 34 миллиона фунтов, однако Давид Луис отверг этот вариант. Также к защитнику проявляет интерес "Палмейрас", но сам игрок еще надеется остаться в стане лондонского клуба.
Давид вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год. Действующий контракт Луиса с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.
Ранее мы писали, что "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам. На втором месте по выплатам агентам идет "Челси" (26,9 млн фунтов), третий – "Манчестер Сити" (24,1 млн).
Также сообщалось ранее, что одноклубник Зинченко в "Манчестер Сити" шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.
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