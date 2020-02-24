Звезда Голливуда может купить испанский клуб, где не нашлось места украинцам

Покупка "Малаги" может обойтись Джорджу Клуни в 100 миллионов евро

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни может купить чемпионата Испании "Малагу", которая выступает во втором дивизионе. Как сообщает A Bola, по вопросам покупки акций "Малаги" обращалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Однако детали переговоров не сообщаются.

Группа якобы хочет купить акции владельца "Малаги" Абдуллы Аль-Тани, который просит за них 100 миллионов евро. Из-за финансовых проблем в клубе была ранее введено внешнее управление. Добавим, что недавно скандальный тренер, которого уволили из-за интимного видео, требует у клуба огромную компенсацию.

Аль-Тани приобрел клуб в 2010 году за 36 миллионов евро. Клуб начал приглашать известных футболистов, таких как Руд ван Нистелрой, Жереми Тулалан, Санти Касорла, Иско, Хоакин Санчес, и Начо Монреаль, а тренером был Мануэль Пеллегрини. В сезоне 2011/2012 годов клуб добился исторического четвертого места в чемпионате Испании, а в следующем сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Несколько лет назад цвета "Малаги" защищал украинец Денис Бойко, когда его контракт принадлежал турецкому "Бешикташу", а в Испании он играл на правах аренды. А в прошлом сезоне за команду выступал Евгений Селезнев, но закрепиться в команде украинцы не сумели.

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Кстати, некоторое время назад фанаты бывшей команды Селезнева устроили эпичные похороны клуба: он тут же "воскрес". Стоило ультрас "Малаги" провести печальную процессию, как "анчоусы" выбрались из зоны вылета Сегунды

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