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Скандальный тренер, которого уволили из-за интимного видео, требует у клуба огромную компенсацию

4 февраля, 13:26

Виктор Санчес хочет получить деньги за моральный вред

Виктор Санчес дель Амо

Виктор Санчес дель Амо / Фото: Twitter

Бывший тренер "Малаги" Виктор Санчес дель Амо недоволен решением клуба отправить его в отставку в одностороннем порядке. Ранее мы писали, что клуб из Испании уволил тренера из-за попавшего в интернет интимного видео с его участием.

Специалист требует у андалусийцев 600 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда за увольнение. Он обратился в суд. Первое заседание состоится 19 февраля. Отмечается, что стороны могут достигнуть досудебного соглашения.

Напомним, что Виктор Санчес дель Амо был уволен после того, как видео, где он демонстрирует свой половой орган, попало в интернет.

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Кстати, вундеркинд "Барселоны" стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании. "Барселона" обыграла "Леванте" со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Испании. Победу каталонцам принес дубль Ансу Фати.

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Также мы рассказывали, что арбитр отменил удаление игрока после VAR, а затем снова показал ему красную карточку. Забавный случай произошел во второй по силе лиге Испании.

Смотрите, как забивал Модрич в матче сборных Хорватии и Венгрии:

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чемпионат Испании Малага Виктор Санчес дель Амо

Источник: AS.com

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