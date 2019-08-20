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Звезда "МЮ" стал одним из худших пенальтистов в истории Премьер-лиги

20 августа, 10:43

Поль Погба никак не может реализовать 11-ти метровый удар

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заработал пенальти в матче второго тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном", однако не смог его реализовать.

По статистике, французский хавбек вошел в список худших пенальтистов в истории Премьер-лиги. Среди тех игроков, которые пробили как минимум десять ударов с 11-метровой отметки, Погба находится на шестой позиции среди худших исполнителей пенальти.

Игрок сборной Франции исполнял 11 ударов, из которых только семь раз заканчивались голом (36% непопаданий). На первом месте в этом списке находится Хуан Пабло Анхель – 10 ударов и только 5 голов (50% непопаданий), на второй позиции — Рияд Марезс с 12 ударами и 7 голами (42% непопаданий).

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед пенальти Погба

Источник: OptaJoe

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