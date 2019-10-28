Звезда "ПСЖ" разревелся после забитого гола в ворота принципиально соперника

Килиан Мбаппе решил показать, кто тут лидер

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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В матче 11-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Нападающий парижан Килиан Мбаппе забил третий гол своей команды на 32-й минуте встречи, а на 44-й оформил дубль.

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Один из забитых мячей Килиан отметил очень необычным образом. Он подбежал к камере и изобразил, будто он плачет.

Позже французский форвард кратко объяснил такое празднование:

"Я просто хотел показать всем, как без меня плохо", – сказал французский игрок после матча.

Всего же эти голы стали для игрока пятым и шестым соответственно за последние три матча.

Смотрите обзор матча "ПСЖ" – "Марсель" чемпионата Франции:

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите обзор матча чемпионата Франции "Ницца" – "ПСЖ":

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