Как фанера над Парижем: почему Неймар пролетел мимо "Золотого мяча"

Бразильцу не повезло в этом году

Неймар / Фото: AFP

Издание France Football объявило список из 30 игроков, один из которых получит Золотой мяч в 2019 году. В их числе не оказалось нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара. Кстати, уже назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019.

По мнению редакции, бразильский нападающий "ПСЖ" пропустил слишком много матчей в 2019 году из-за травм и других причин.

Неймар / Фото: AFP Реклама

Так, футболист пропустил матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", а в чемпионате Франции в календарном 2019 году он провел всего девять встреч.

Обладатель "Золотого мяча" -2019 станет известен на церемонии в Париже второго декабря.

Также отметим, что действующий обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе отметился ужасным достижением. Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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