Финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции

Французский клуб остался недоволен стартом в чемпионате и сменил Сильвиньо на Руди Гарсию

Руди Гарсия. Фото: ФК "Лион"

Французский специалист Руди Гарсия подписал контракт с "Лионом" до июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба. Руководство "ткачей" предпочло его Лорану Блану и Арсену Венгеру, с которыми также были проведены переговоры. Ассистентом 55-летнего специaлиста назначен Клод Фишо.

Руди Гарсия вместе с Лиллем становился чемпионом и обладателем Кубка Франции в сезоне 2010/2011, а с "Марселем" доходил до финала Лиги Европы-2017/18.

Напомним, предыдущий тренер "Лиона" Силвиньо был отстранен от работы после поражения от "Сент-Этьена" в 9-м туре чемпионата Франции (0:1). Бразилец с начала этого сезона работал с командой. "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 9 очков.

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Кстати, во время паузы на матчи сборных сменил тренера и сам "Сент-Этьен", являющийся соперником "Александрии" по групповому этапу Лиги Европы. Новым наставником команды стал известный специалист Клод Пюэль, последним местом которого был английский "Лестер". Он заменил на посту Гислена Принтана, под руководством которого команда одержала только две победы в восьми турах чемпионата Франции, а в Лиге Европы набрала всего один балл.\

Также мы писали, что "Сампдория" назначила главным тренером Клаудио Раньери. Раньери известен тем, что сенсационно выиграл чемпионат Англии вместе с "Лестером" в сезоне 2015/16.

А "Милан" назначил новым главным тренером звезду "Ювентуса", контракт подписан на два года. По данным СМИ, его зарплата составит миллион евро за сезон.

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