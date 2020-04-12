Звезда "Реала" пытается завязать с булочками во время карантина

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар рассказал о том, как проводит время на карантине. Недавно Азар постригся налысо, решив стать похожим на Зидана.

"Я до сих пор много работаю с физиотерапевтом онлайн, потому что он заболел и должен оставаться дома. Мы начали работать 10 дней назад, теперь он посылает мне видео. Это упражнения на полу, я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю то, что могу сделать дома. Диета на карантине? Это сложно, но я пытаюсь не есть слишком много. Стараюсь не ходить часто за булочками в кладовую. Они рядом со мной, и это нелегко", – отметил Азар.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерли, вылечились 412 808 человек.

Ранее мы писали: Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

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