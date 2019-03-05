Звезда "Ювентуса" перенес операцию на сердце и к концу месяца вернется на поле
Углубленное медобследование выявило у Хедиры аритмию
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Сами Хедира после операции на сердце должен вернуться на поле к концу марта, сообщает ANSA. У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.
Ранее хавбек пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2). В текущем сезоне Хедира провел 15 матчей за "Ювентус" и забил два мяча.
Хедира – чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Германии. В составе "Реала" немец выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету один чемпионский титул в Германии (в составе "Штутгарта"), два – в Испании, и три в Италии.
Напомним, что вчера стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Фран Соль все же должен будет перенести операцию на плече. Испанец травмировался в матче с "Десной" (2:1) в 20-м туре чемпионата Украины и теперь пропустит около двух месяцев.
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