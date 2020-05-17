Звездного футболиста на карантине поймали за употреблением смертоносного газа

Французский форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт снова угодил в скандал

Форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Александр Ляказетт попался на употреблении опасных для жизни веществ. Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, 28-летний нападающий решил развлечься, включив дома французский рэп и принявшись вдыхать веселящий газ.

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При этом Александр Ляказетт разослал видео развлечений своим друзьями, подписав его: "Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков". Впоследствии фото из видеоролика попало в распоряжение британского таблоида Daily Star.

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Напомним, что летом 2018 года Александр Ляказетт оказался среди четверых футболистов "Арсенала", вдыхающих веселящий газ и употребляющих алкогольные напитки на вечеринке. Тогда игроки отделались предупреждением со стороны клуба. Теперь Ляказетт может столкнуться с более серьезными санкциями.

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Хотя формально оксид азота в Британии не запрещен, но от его употребления есть негативный эффект – в Англии зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.

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Смотрите, как забивает Александр Ляказетт

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