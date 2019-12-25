Звездный футболист "Арсенала" жертвует деньги на операции детям

Месут Озил

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил рассказал, что жертвует деньги на операции для детей по всему миру. Футболист сборной Германии турецкого происхождения поделился информацией о своей благотворительной деятельности в Instagram. К слову, недавно мы писали, что Озил был очень недоволен своей заменой в матче с "Манчестер Сити".

Футболист сопроводил фотографию в кругу семьи, которой была оказана помощь, следующим текстом:

"219 операций по всему миру уже сделано, но впереди еще много всего. Мы с моей женой объявили перед нашей свадьбой в июне 2019 года, что покроем расходы еще на 1000 серьезных операций для детей по всему миру. Спасибо каждому приглашенному на свадьбу гостю, фанату и фолловеру, которые внесли вклад в этот проект. И отдельная благодарность международным медицинским бригадам, которые были к этому привлечены. Это только начало! Давайте смотреть вперед, в 2020 год, и вместе помогать сотням других детей".

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