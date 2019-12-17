Реакция Поднебесной: Китай убрал имя звезды "Арсенала" из поисковиков за твит об уйгурах

Также заблокированы аккаунты Озила в китайских соцсетях и распущен его фан-клуб из 30 тысяч человек

Месут Озил / Фото: AFP

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Китай восстал против полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, осудившего притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Поднебесной. Ранее в Китае отменили трансляцию матча "Арсенала" с "Манчестер Сити", хотя "Арсенал" и не поддержал игрока. Но, похоже, это – только начало великой китайской реакции.

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По информации The Telegraph, представители китайских государственных СМИ предупредили лондонский "Арсенал", что упоминание английского клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за твит Озила.

Кроме того, аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб "М10", в котором состояли около 30 тысяч человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Смотрите, как Озил забивает за "Арсенал"

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Ранее Месут Озил, осудив притеснения уйгуров в западных провинциях Китая, заявил:

"Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии. Они (Китай) сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами. Но мусульмане молчат. Они не поднимают шум. Они оставили их. Разве они не знают, что позволять гонения – это и есть гонения?"

Кстати, недавно мы писали, что Озил уже "на низком старте". Немецкий полузащитник "Арсенала" выставил на продажу свой дом в Лондоне. В зимнее трансферное окно 31-летний хавбек, скорее всего, сменит команду.

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