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Звездный футболист "Баварии" на карантине с женой показали умение стоять на одном пальце руки

16 апреля, 09:30

Вадим Авдасев

Филиппе Коутинью развлекается с Айне в домашних условиях и радует фанатов

Во время карантина спортсмены продолжают искать и находить себе новые занятия и развлечения. Часто они принимают участие в каких-нибудь челленджах или же организовывают собственные фокусы. Так бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, который принадлежит "Барселоне", но играет на правах аренды за немецкую "Баварию", придумал шутку вместе с женой. К слову, читайте, как жена украинского футболиста Ирина Морозюк записала необычное видео.

27-летний игрок с супругой Айне решили показать, что они вроде бы как умеют стоять не просто на руках, но даже на одном пальце. Причем девушка при этом изображает стойку на руках, а Филиппе как будто сидит на табуретке. Затем они по очереди показывают другу другу, что умеют удерживать свое тело даже не на одной руке, а всего лишь на пальце. На самом деле, пара просто лежит на полу. Хотя ребята постарались: для достоверности даже положили на пол часы.

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Коутиньо играет за "Баварию" с лета 2019 года, но о его будущем по окончании нынешнего сезона мюнхенцы с "Барсой" еще не договорились.

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Читайте, как жена лучшего футболиста УПЛ запустила новый челлендж с туалетной бумагой.

Смотрите, как Коутиньо забивал за "Баварию" в ворота "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов

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карантин футбол Барселона Бавария Филиппе Коутиньо

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