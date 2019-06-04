Звездный игрок "Динамо" стал главным тренером обидчиков "Шахтера"

Виталий Косовский избавился от приставки "исполняющего обязанности", став полноправным коучем полтавчан

Вице-президент полтавчан Олег Лысак и тренер Виталий Косовский. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла", вошедшая в историю украинского футбола благодаря сенсационной победе над "Шахтером" в финале Кубка Украины-2009, назначила главного тренера команды. Полноправным наставником ворсклян стал Виталий Косовский, до этого возглавлявший команду в качестве исполняющего обязанности. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на год с возможностью продления еще на два.

Отметим, что рассветом карьеры Косовского стал период выступлений с 1994 по 2003 годы в составе киевского "Динамо" (131 матч, 20 забитых мячей). За молодежную сборную провел 16 поединков (4 мяча), 25 матчей отыграл в футболке национальной сборной (2 гола). Шестикратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги Чемпионов-1998/1999.

Обзор последнего матча "Ворсклы" в сезоне 2018/19

Как сообщалось ранее, чемпион Германии возглавил луганскую "Зарю". Виктор Скрипник подписал контракт с луганчанами на три года. С 2018 года Скрипник являлся главным тренером футбольного клуба "Рига". За это время ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Кроме того, украинец был признан лучшим тренером Латвии-2018.

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