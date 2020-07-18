Звездный Поль Погба стал таксистом на клубной базе "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии сезона 2019/2020 осталось сыграть два тура. "Манчестер Юнайтед" пока что занимает пятое место и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Вчера подопечные Уле-Гуннара Сульшера выиграли в гостях у "Кристал Пэлас". Смотрите все результаты 36-го тура чемпионата Англии и турнирную таблицу.

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Несмотря на серьезность задач, футболисты "МЮ" находят время для юмора. Сербский защитник Неманья Видич снял на клубной базе забавное видео. На нем французский полузащитник Поль Погба выступил в роли таксиста. Неманья попросил Поля подвезти его к столовой на гольф-каре, на что тот с готовностью откликнулся. При этом герои ролика просто отлично играли свои роли и сохраняли серьезность на лицах. После Видич уточнил, что первая поездка бесплатна, а затем порекомендовал "лучший сервис такси в Великобритании", отметив дружелюбие водителя.

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Следующий тур начинается уже сегодня, в субботу, но "МЮ" сыграет с "Вест Хэмом" 22 июля – в среду. В воскресенье же "Красные дьяволы" сразятся с "Челси" в полуфинале Кубка Англии.

Также вчера "Вест Хэм" с Ярмоленко обыграл "Уотфорд" и спасся от вылета из Премьер-лиги.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

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