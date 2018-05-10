Звезду "Барселоны" дисквалифицировали на 16 матчей в Турции

Сегодня, 19:27

Арда Туран толкнул лайнсмена и оскорил главного арбитра встречи

Арда Туран. Фото Getty
Арда Туран. Фото Getty

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции вынес решение по поводу поведения полузащитника "Истанбула" Арды Турана в матче 32-го тура турецкой лиги с "Сивасспором" (1:1). 31-летнего турка, вышедшего на замену на 70-й минуте, удалили в добавленное время за то, что он, бурно выражая несогласие с решением судей, толкнул лайнсмена.

Туран дисквалифицирован на 16 матчей. 10 матчей он получил за толчок бокового судьи, по 3 матча – за оскорбление главного арбитра и угрозы. Игроку также ему назначили штраф суммарно на 7,7 тысячи евро.

Напомним, что контракт Арда Турана принадлежит "Барселоне", а в Турции он выступает на правах аренды.

Турецкий хавбек с 2015 года провел за "Барселону" 55 матчей во всех турнирах, забил 15 голов. А в текущем сезоне ни разу не вышел на поле. 30-летний Туран в составе каталонского клуба победил в чемпионате Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз – клубный чемпионат мира.

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футбол, чемпионат Турции, Арда Туран, Истанбул Башакшехир

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