Звезды "Шахтера" и "Динамо" стали на шаг ближе к премии лучшего футболиста Европы

Бразилец Тете и украинец Цитаишвили вошли в сокращенный список претендентов на звание Golden Boy-2020

Итальянское издание Tuttosport обновило список претендентов на премию лучшего молодого футболиста сезона в Европе Golden Boy 2020. Количество номинантов сократилось со 100 до 60. При этом среди тех, кто стал на шаг ближе к победе, оказались и представители украинских грандов – 20-летний вингер донецкого "Шахтера" Тете и 19-летний полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили.

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Примечательно, за приз Golden Boy-2020 конкурируют такие звезды, как Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Альфонсо Дэвис ("Бавария") и Ансу Фати ("Барселона").

Отметим, что обладатель награды определяется путем голосования среди болельщиков. Поддержать своего фаворита можно на официальном сайте Tuttosport.

Реклама Тете, "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, в прошлом году обладателем приза Golden Boy стал португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш. Второе место занял Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", третье – Кай Хавертц из "Байера".

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Смотрите, как забивает Цитаишвили

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