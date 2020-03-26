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Боевой пилот "Быков" из Формулы-1 победил в виртуальных гонках, а у водителя "Макларен" вылетела игра

26 марта, 11:07

Елена Павлова

В серии Real Racers Never Quit состоялся второй этап - на испанской трассе «Каталунья»

В виртуальной серии Real Racers Never Quit состоялся второй этап. Гонщики соревновались на испанской трассе "Каталунья", управляя машинами GTE. Оба 12-круговых заезда завершились уверенными победами пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который выступает в этой серии за команду Redline. Ранее мы сообщали, что Формула-1 запускает новую серию виртуальных Гран-при с боевыми пилотами.

На финише первой гонки Ферстаппен на 9,6 секунды опередил ставшего вторым Ларри тен Ворде. Замкнул виртуальный подиум Даниэль Хункаделья. Во втором заезде первые два места вновь заняли Ферстаппен и Ворде. Третьим стал Айханкан Гювен.

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Смотрите полную гонку на трассе "Каталунья"

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Для еще одного гонщика Формулы-1 – пилота "Макларена" Ландо Норриса – испанский этап сложился не очень удачно. В первой гонке он боролся за подиум, но пропустил точку торможения и столкнулся с Гювеном. Ландо откатился назад, однако к финишу смог выйти на четвертую позицию. Во второй гонке Норрис стартовать не смог – у него вылетела игра.

Смотрите, как представляли команды Формулы-1 в 2019 году:

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гран-при Испании Макс Ферстаппен киберспорт автогонки

Источник: Чемпионат

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