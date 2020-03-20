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Формула-1 запускает новую серию виртуальных Гран-при с боевыми пилотами – начинаем в Бахрейне

20 марта, 14:04

Елена Павлова

Настройки игры будут отрегулированы так, чтобы обеспечить конкурентные и развлекательные гонки

В пятницу, 20 марта, Формула-1 объявила о запуске новой серии виртуальных Гран-при F1 Esports, в которой примут участие несколько боевых пилотов Королевских гонок. Виртуальные этапы будут проходить вместо каждого отложенного реального Гран-при и стартуют в Бахрейне в это воскресенье, 22 марта, в 22:00 по киевскому времени. Ранее мы писали, что Формула-1 перенесла майские этапы и хочет стартовать летом.

"Серия F1 Esports была создана для того, чтобы болельщики могли продолжать смотреть гонки Формулы-1, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, которая повлияла на календарь стартовых этапов сезона-2020. Из-за большого разнообразия уровней игровых навыков среди пилотов настройки игры будут отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить конкурентные и развлекательные гонки. Это включает в себя равную производительность автомобиля с фиксированными настройками, снижение повреждений авто, а также дополнительные антиблокировочные тормоза и контроль тяги для тех, кто менее знаком с игрой", — сообщает официальный сайт Формулы-1.

Трансляция гонок будет доступна на официальных каналах Формулы-1 в YouTube, Twitch и Facebook. Ранее мы сообщали, что этап Формулы-1 отменили из-за коронавируса: у одного из участников выявили инфекцию.

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гонки Формула-1 Гран-при Бахрейна автогонки виртуальная модель

Источник: formula1.com

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