Болид надежды в цветах флага России: аутсайдер Формулы-1 показал новую машину

Новый болид "Уильямс"/Фото ROKiT WILLIAMS RACING

Состоялась презентация нового болида для Формулы-1 и от аутсайдера последних сезонов, британской командой "Уильямс". Представители "конюшни" из Оксфордшира опубликовали фотографии, на которых можно посмотреть, как будет выглядеть машина команды в сезоне 2020 года. Ранее мы писали, про украинскую команду в Формуле-1: "Макларен" показал болид в патриотических цветах.

Сразу бросается в глаза, что ливрея британской машины изменилась: белый и синий цвета остались, а красного стало гораздо больше. И в сети уже начали писать, что цветовая гамма нового авто "Уильямс" напоминает флаг России.

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Главный инженер "Уильямс" Адам Картер: "Инициативы, которые мы предпринимаем для повышения производительности очевидны. Было здорово видеть, что наша тяжелая работа начинает окупаться. Решение о сохранении базовой архитектуры Fw42 означает, что на разработку новой концепции было потрачено меньше ресурсов, что дало команде разработчиков большую возможность для оптимизации работы, что проявляется в деталях".

Отметим, что последние два сезона "Уильямс" неизменно заканчивает на последнем месте в Кубке конструкторов. В чемпионате 2019 года единственное очко команде принес польский гонщик Роберт Кубица, который занял 10-е место в дождевой гонке в Германии. Новичок Джордж Расселл стал единственным пилотом сезона, который не заработал ни одного очка, заняв последнее место в личном зачете. В сезоне-2020 напарником Расселла будет канадец Николас Латифи.

Отметим, что не за горами предсезонные тесты Формулы-1. Они пройдут 19-21 и 26-28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, состоится с 13 по 15 марта.

Смотрите, на каких болидах гонялись в прошлом сезоне Формулы-1

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