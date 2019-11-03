Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Хэмилтон без пяти минут чемпион

Только Боттас может помешать Хэмилтону стать шестикратным чемпионом Формулы-1 в США

Валттери Боттас / Фото: Reuters

Гонщик команды Формулы-1 "Мерседес" Вальттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при США. На трассе в Остине финский гонщик установил новый рекорд трассы, преодолев круг за 1.32,029. Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" Себастьян Феттель, третье – Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Кстати, в квалификации предыдущего этапа Боттас разбил свою машину.

Без пяти минут шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал в квалификации только пятым. Тем не менее, для завоевания очередного звания в "Королевских гонках" ему нужно финишировать не ниже восьмого места, при условии, что Боттас станет победителем гонки.

Квалификация Гран-при США:

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.32,029

2. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.32,041

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1/32?096

4. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.32,137

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.32,321

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6. Александр Албон ("Ред Булл") – 1.32,548

7. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.32,847

8. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.33,175

9. Даниэл Риккьярдо ("Рено") – 1.33,488

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") – 1.33,601

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.33,815

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.33,979

13. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.33,989

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14. Ленс Стролл ("Рейсинг Поинт") – 1.34,100

15. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.34,158

16. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.34,226

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.34,369

18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.35,372

19. Серхио Перес ("Рейсинг Поинт") – 1.35,808

20. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.35,889

Ранее мы писали, что готовят революцию в Формуле-1: скорость резко упадет, но обгонов станет намного больше. "Королевские гонки" – на пороге грандиозных перемен, которые произойдут уже в новом сезоне. Формулу-1 будет не узнать.

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