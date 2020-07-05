Боттас выиграл первый Гран-при Формулы-1. Хэмилтон – вне пьедестала из-за аварии

Стартовая гонка сезона осталась за финном из "Мерседеса". Чемпион мира-2019 - только четвертый

На автодроме в Шпильберге завершилась гонка первого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австрии. Ее победителем стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, накануне показавший лучший результат и в квалификации. Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, но действующий чемпион получил штраф за аварию с Александером Албоном и был классифицирован только четвертым. В итоге второе место досталось пилоту Ferrari Шарлю Леклеру, третьим стал гонщик McLaren Ландо Норрис.

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Австрия. Чемпионат мира. 1-й этап. Гран-при Австрии

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1:30:55,739

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – отставание 2,700

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 5,491

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 5,689

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 8,903

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 15,092

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) – 16,682

8. Эстебан Окон (Франция, Renault) – 17,456

9. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 21,146

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 24,545

11. Николас Латифи (Канада, Williams) – 31,650

Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Александр Албон (Таиланд, Red Bull), Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Ромен Грожан (Франция, Haas), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull).

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Валттери Боттас / Фото: Reuters

Личный зачет: Валттери Боттас – 25, Шарль Леклер – 18, Ландо Норрис – 16, Льюис Хэмилтон – 12, Карлос Сайнс – 10, Серхио Перес – 8, Пьер Гасли – 6, Эстебан Окон – 4, Антонио Джовинацци – 2, Себастьян Феттель – 1.

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Кубок конструкторов: Mercedes – 37, McLaren – 26, Ferrari – 19, Racing Point – 8, AlphaTauri – 6, Renault – 4, Alfa Romeo – 2, Haas – 0, Red Bull – 0, Williams – 0.

Ранее мы писали, что Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом: у бывшего хозяина Формулы-1 появился сын за 25 минут. До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас 65 лет.

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