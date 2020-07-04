Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию первого Гран-при Формулы-1

В воскресенье, 5 июля, на трассе "Шпильберг" состоится первая гонка сезона Формулы-1 – Гран-при Австрии. Накануне же прошла квалификация, победителем которой стал финн Валттери Боттас. Второй результат показал его напарник по "Мерседесу" Льюис Хэмилтон. Напомним, днем ранее именно Хэмилтон был лучшим в свободных заездах.
Гран-при Австрии. Результаты квалификации
- 1. Валттери Боттас (Мерседес)
- 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- 4. Ландо Норрис (Макларен)
- 5. Алекс Албон (Ред Булл)
- 6. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт)
- 7. Шарль Леклер (Феррари)
- 8. Карлос Сайнс (Макларен)
- 9. Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт)
- 10. Даниэль Риккардо (Рено)
- 11. Себастьян Феттель (Феррари)
- 12. Пьер Гасли (АльфаТаури)
- 13. Даниил Квят (АльфаТаури)
- 14. Эстебан Окон (Рено)
- 15. Роман Грожан (Хаас)
- 16. Кевин Магнуссен (Хаас)
- 17. Джордж Рассел (Уильямс)
- 18. Антонио Джиовинацци (Альфа Ромео)
- 19. Кими Райкконен (Альфа Ромео)
- 20. Николас Латифи (Уильямс)
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Ранее мы писали, что Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом: у бывшего хозяина Формулы-1 появился сын за 25 минут. До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас – 65 лет.
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