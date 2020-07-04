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Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию первого Гран-при Формулы-1

4 июля, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Первые две позиции стартовой решетки в воскресной гонке достались пилотам "Мерседеса"

В воскресенье, 5 июля, на трассе "Шпильберг" состоится первая гонка сезона Формулы-1 – Гран-при Австрии. Накануне же прошла квалификация, победителем которой стал финн Валттери Боттас. Второй результат показал его напарник по "Мерседесу" Льюис Хэмилтон. Напомним, днем ранее именно Хэмилтон был лучшим в свободных заездах.

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Гран-при Австрии. Результаты квалификации

  • 1. Валттери Боттас (Мерседес)
  • 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  • 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  • 4. Ландо Норрис (Макларен)
  • 5. Алекс Албон (Ред Булл)
  • 6. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт)
  • 7. Шарль Леклер (Феррари)
  • 8. Карлос Сайнс (Макларен)
  • 9. Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт)
  • 10. Даниэль Риккардо (Рено)
  • 11. Себастьян Феттель (Феррари)
  • 12. Пьер Гасли (АльфаТаури)
  • 13. Даниил Квят (АльфаТаури)
  • 14. Эстебан Окон (Рено)
  • 15. Роман Грожан (Хаас)
  • 16. Кевин Магнуссен (Хаас)
  • 17. Джордж Рассел (Уильямс)
  • 18. Антонио Джиовинацци (Альфа Ромео)
  • 19. Кими Райкконен (Альфа Ромео)
  • 20. Николас Латифи (Уильямс)

Валттери Боттас

Валттери Боттас / Фото: Reuters

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Формула-1 Льюис Хэмилтон квалификация Валттери Боттас

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