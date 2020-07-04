Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию первого Гран-при Формулы-1

В воскресенье, 5 июля, на трассе "Шпильберг" состоится первая гонка сезона Формулы-1 – Гран-при Австрии. Накануне же прошла квалификация, победителем которой стал финн Валттери Боттас. Второй результат показал его напарник по "Мерседесу" Льюис Хэмилтон. Напомним, днем ранее именно Хэмилтон был лучшим в свободных заездах.

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Гран-при Австрии. Результаты квалификации

1. Валттери Боттас (Мерседес)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

4. Ландо Норрис (Макларен)

5. Алекс Албон (Ред Булл)

6. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт)

7. Шарль Леклер (Феррари)

8. Карлос Сайнс (Макларен)

9. Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт)

10. Даниэль Риккардо (Рено)

11. Себастьян Феттель (Феррари)

12. Пьер Гасли (АльфаТаури)

13. Даниил Квят (АльфаТаури)

14. Эстебан Окон (Рено)

15. Роман Грожан (Хаас)

16. Кевин Магнуссен (Хаас)

17. Джордж Рассел (Уильямс)

18. Антонио Джиовинацци (Альфа Ромео)

19. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

20. Николас Латифи (Уильямс)

Валттери Боттас / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом: у бывшего хозяина Формулы-1 появился сын за 25 минут. До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас – 65 лет.

Смотрите, как тренируется пилот Формулы-1 финн Кими Райкконен Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

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