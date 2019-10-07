Чемпион Формулы-1 разбил машину

Легендарный Фернандо Алонсо / Фото: Getty Images

Реклама

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо разбил машину на Ралли Марокко. Ранее мы сообщали, что Хэмилтон выиграл Гран-при России и запустил кубок в небо.

" Не то, что мы хотели. После 75 км большой канавы, не записанной в дорожной книге, повреждены три машины из первых 10, включая нашу".

"Затем они на мгновенно закрыли эту часть дороги, к счастью, больше машин там не ездило. Теперь попробуем починить и, надеюсь, завтра будет лучший день", – написал Алонсо в Instagram.

Алонсо вынужден был сойти на 75-м километре спецучастка, после того как на их машине оказалась повреждена подвеска. Напомним, что Алонсо покинул гонку Формула-1 в 2018-м году, а его последней командой была Макларен.

Как мы писали ранее, появились хорошие новости о здоровье Михаэля Шумахера. Член медицинского персонала парижской клиники, куда был тайно доставлен легендарный немец, заявил: "Могу вас заверить – Михаэль в сознании".

Смотрите дизайн всех болидов Формулы-1 на сезон 2019 года:

Также смотрите, на каких болидах гоняются в Формуле-1:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама