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Чемпион Формулы-1 с пробитым колесом разогнался до 230 км/ч

4 августа, 17:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британский гонщик одержал драматическую победу на родной трассе

Чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании. Финиш гонки оказался драматическим, ведь Хэмилтон проехал последний круг с пробитым колесом. Тем не менее, как сообщил официальный аккаунт "Мерседеса" в Twitter, Льюис сумел развить скорость в 230 км/час!

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Возможно, как раз смелость в этом моменте позволила Хэмилтону стать победителем гонки, ведь он опередил ближайшего преследователя Макса Ферстаппена из "Ред Булл" всего на пять секунд.

Когда я услышал, что у Валттери разрушилась шина, то посмотрел на свои и подумал, что они в полном порядке, поскольку машина продолжала поворачивать без каких-либо сложностей. На нескольких последних кругах я чуть сбавил темп, но затем на прямой шина просто сдулась. У меня сердце ушло в пятки!" – признавался после гонки Льюис в интервью SkySports.

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Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS/Bryn Lennon

Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS/Bryn Lennon

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Ранее мы писали, что 7 гонщиков из 20 не встали на колено: чемпион Формулы-1 прокомментировал разлад. Льюис Хэмилтон порекомендовал не встающим на колено пилотам посмотреть на другие виды спорта, где , по его мнению, больше сплоченности.

Гонки Формулы-1 в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Украина, который доступен на сайте Oll.tv.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон гран-при Великобритании

Источник: Сегодня|Спорт

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