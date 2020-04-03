"Чемпионата не будет. Но каждая гонка станет уникальной": победитель Формулы-1 об отмене турнира

Чемпион Формулы-1 1997 года канадский автогонщик Жак Вильнев предложил отказаться от проведения сезона-2020 в Ф-1. Но, чтобы команды и Liberty Media, которая владеет правами на организацию Королевских гонок, могли сохранить свои деньги, известный пилот считает целесообразным устроить в конце года внезачетные этапы, которые будут отличаться своей уникальностью. Ранее мы писали, что боевой пилот "Быков" из Формулы-1 победил в виртуальных гонках.

"Даже если мировые границы начнут открываться, после пандемии коронавируса понадобится время, чтобы организовать соревнования. Проведение первого Гран-при по обновленному календарю стоит ждать к сентябрю. Я предполагаю, что владельцы Формулы-1 захотят провести максимальное количество гонок, чтобы соответствовать минимальным требованиям своих контрактов. Но это будет ошибкой. Не очень здорово устраивать гонки с сентября до Рождества, просто ради того, чтобы сохранить чемпионат", – считает Вильнев.

Жак Вильнев / Фото: Reuters

"Какое решение? Лучше сказать так: "Никакого чемпионата в этом году не будет. Мы продолжим проводить гонки, и каждая из них станет уникальным событием, таким как "Инди-500" или "24 часа Ле-Мана". Каждый Гран-при будет похож на турнир "Большого шлема", а не на частичку половины чемпионата. Плюс это позволит командам использовать остаток года для подготовки к сезону-2021", — цитирует Вильнева F1i.

Мы также сообщали, что Баку отказался проводить этап Королевских гонок в июне.

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