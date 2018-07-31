Девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной

Сегодня, 15:34

Бриттни Уорд часто снимается для глянцевых журналов

Фото Instagram
Фото Instagram

Девушка бывшего чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд на своей странице в Instagram поделилась обнаженным фото, на котором девушка позирует, лежа на бортике бассейна. За 12 часов снимок собрал более 15 тысяч лайков от поклонников.

Бриттни Уорд не стесняется показывает свое тело – станица девушки в социальной сети пестрит откровенными снимками в различных вариациях. Часто она снимается для глянцевых журналов.

Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2016 года. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз поднимался на подиум.

111_06

По окончании сезона-2016 он объявил о завершении карьеры, однако в итоге стал тестовым пилотом "Макларена", а на Гран-при Монако заменил Фернандо Алонсо, который участвовал в заезде IndyCar 500 в Индианаполисе.

Ранее мы писали, что пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке.

А вот Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью. Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели.
Формула-1, Дженсон Баттон, Бриттни Уорд, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость "Девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото Instagram

Пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"

Вчера, 19:23

Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке

Другие

Фото Instagram

Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью

28 Июля, 15:01

Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели
Загрузка...

Бокс

Фото Instagram

Очаровательные красотки, которые будут сопровождать Усика во время боя с Гассиевым

20 Июля, 22:41

Представляем ринг-герлз финального боя WBSS

Другие

Лора Крейн на пляже

Красота в бикини: Лора Крейн может стать самой сексуальной участницей Олимпиады-2020

26 Июля, 15:40

Серфингистка из Британии собирается поехать на Игры в Токио

Новости

Ракель Маури - жена Ивана Ракитича. Фото Instagram

Сборная жен футболистов Хорватии: фото и соцсети красоток

15 Июля, 17:50

Жены и девушки футболистов сборной Хорватии, которые сегодня выйдут против Франции с первых минут

Футбол

Анна Мандзюк. Фото Instagram

Жена экс-игрока сборной Украины сняла лифчик ради соблазнительного фото

17 Июля, 21:04

Анна Мандзюк позирует практически обнаженной
Загрузка...