Девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной

Девушка бывшего чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд на своей странице в Instagram поделилась обнаженным фото, на котором девушка позирует, лежа на бортике бассейна. За 12 часов снимок собрал более 15 тысяч лайков от поклонников.

Бриттни Уорд не стесняется показывает свое тело – станица девушки в социальной сети пестрит откровенными снимками в различных вариациях. Часто она снимается для глянцевых журналов.

Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2016 года. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз поднимался на подиум.

По окончании сезона-2016 он объявил о завершении карьеры, однако в итоге стал тестовым пилотом "Макларена", а на Гран-при Монако заменил Фернандо Алонсо, который участвовал в заезде IndyCar 500 в Индианаполисе.

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