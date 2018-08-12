Донорское легкое не до конца прижилось в организме чемпиона Формулы-1

Несмотря на оптимистичные прогнозы врачей, восстановление Ники Лауды после операции по пересадке легкого складывается непросто. Как сообщает австрийская телекомпания Oe24, за последние несколько дней состояние трехкратного чемпиона мира Формулы-1 ухудшилось. При этом донорское легкое еще до конца не прижилось в организме.

"Если еще в начале этой недели говорилось, что все органы функционируют хорошо, то сейчас у Лауды, похоже, возникли проблемы с почками. Он подключен к диализному аппарату (искусственная почка)", – сообщила Oe24. За последние 20 лет Ники Лауда дважды перенес операцию по пересадке почек.

В прошлый четверг 69-летний австриец перенес операцию по пересадке легкого, которая потребовалась в результате осложнений гриппа. Уже спустя 24 часа после операции Ники Лауда пришел в себя и смог дышать самостоятельно.

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