Донорское легкое не до конца прижилось в организме чемпиона Формулы-1

Сегодня, 17:15

Трехкратного чемпиона мира Ники Лауду подключили к аппарату "искусственная почка"

Ники Лауда. Фото AFP
Ники Лауда. Фото AFP

Несмотря на оптимистичные прогнозы врачей, восстановление Ники Лауды после операции по пересадке легкого складывается непросто. Как сообщает австрийская телекомпания Oe24, за последние несколько дней состояние трехкратного чемпиона мира Формулы-1 ухудшилось. При этом донорское легкое еще до конца не прижилось в организме.

"Если еще в начале этой недели говорилось, что все органы функционируют хорошо, то сейчас у Лауды, похоже, возникли проблемы с почками. Он подключен к диализному аппарату (искусственная почка)", – сообщила Oe24. За последние 20 лет Ники Лауда дважды перенес операцию по пересадке почек.

В прошлый четверг 69-летний австриец перенес операцию по пересадке легкого, которая потребовалась в результате осложнений гриппа. Уже спустя 24 часа после операции Ники Лауда пришел в себя и смог дышать самостоятельно.

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Источник:

Autosport.com

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