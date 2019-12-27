Двукратный чемпион Формулы-1 впервые поедет самый экстремальный ралли-рейд: кто обещает ему финиш

Фернандо Алонсо проехал две гонки – в ЮАР и Марокко, но они закончились для испанца авариями

Фернандо Алонсо/Фото Cetilar Racing

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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо примет участие в знаменитой многодневке "Дакар" в составе заводской команды Toyota Gazoo Racing. Его штурманом будет знаменитый мотогонщик Марк Кома, с которым Фернандо уже проехал два ралли-рейда – в ЮАР и в Марокко. Но гонки закончились для Алонсо авариями. Ранее мы писали, что чемпион Формулы-1 разбил машину.

В связи с дебютом Алонсо свой совет ему дал испанский раллийный гонщик Карлос Сайнс-старший: "Единственное, что я могу посоветовать Алонсо — относиться к нашей гонке с уважением. Но он так и делает. Он готовится, он выступал в Марокко, поучаствовал в багах. Он великий гонщик. Я уверен, что он сможет показать себя. Он доберется до финиша, получит опыт".

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"Мне больше нравится "Дакар" с Алонсо, чем без него, – подчеркнул Сайнс, вспомнивший, что ралли-2020 впервые пройдет на территории Саудовской Аравии. – Что касается меня, то на моей стороне опыт. Я не в первый раз на "Дакаре" и знаю специфику. Но это будет старт в новой стране, по новому маршруту. Надеюсь, что я буду там подготовленным к гонке".

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