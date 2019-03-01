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"У меня отняло язык": украинский мальчик встретился с чемпионом Формулы-1

Сегодня, 14:48

9-летний Саша Бондарев был так шокирован встречей с Фернандо Алонсо, что даже забыл об автографе

Легендарный Фернандо Алонсо
Легендарный Фернандо Алонсо. Фото: Getty Images
"У меня отняло язык": украинский мальчик встретился с чемпионом Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/928/77b/5c792877bbd2b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/928/77b/5c792877bbd2b.png Формула 1 9-летний Саша Бондарев был так шокирован встречей с Фернандо Алонсо, что даже забыл об автографе

Вот это да! На международные соревнования World Master Series по картингу, прошедшие на итальянской трассе в Лонато, пожаловал Фернандо Алонсо – чемпион Формулы-1 2005 и 2006 годов. В Лонато Алонсо встречался с пилотами разных команд, одной из которых была Gamoto Kart, членом которой является украинский пилот - 9-летний Александр Бондарев. 

"Я давно мечтал познакомиться с Фернандо Алонсо и даже хотел попросить у него автограф, – признался Саша. – Но, когда мы с ребятами из команды во время обеда прямо в кафе увидели его, у меня просто отняло язык. Фернандо спросил, как у нас идут гонки и пожелал нам "обязательно стать пилотами Формулы". Я что-то говорил ему на испанском, но об автографе даже забыл. У нас в команде, кроме меня, два итальянца и один парень из Таиланда, они общались на английском. Все мы были поражены искренностью Фернандо и не могли поверить, что мы действительно общаемся с легендарным гонщиком".

Бондарев уже второй год подряд показывает высокие результаты на Всемирной картинговой арене. Здесь он часто встречается с сыновьями выдающихся гонщиков Формулы-1 не только в паддоке, или на трибунах, но и на самой трассе, поскольку они также выступают на соревнованиях в качестве пилотов.Среди них – Джулиано Алези, Себастьян Монтойя, Лука Бадоер, Энцо Трулли и Оскар Вурц.

Как сообщалось ранее, Мик Шумахер проведет тесты "Феррари" в апреле.

Также ранее стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1.

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Тег Формула-1, Фернандо Алонсо

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xsport.ua

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