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Эффектно влетел: пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии

10 июля, 18:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болид австралийского пилота ушел в занос и остановился только благодаря отбойнику

Пилот команды Фоормулы-1 "Рено" Даниэль Риккардо разбил свой болид во время второй практики Гран-при Штирии. На одном из повторов австралийский гонщик не справился с управлением и влетел в отбойник из старых покрышек. К счастью, сам пилот не пострадал, а вот автомобилю досталось знатно. Видео аварии Риккардо появилось на странице Формулы-1 Instagram.

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Напомним, что на Гран-при Австрии дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонке. Николас Латифи из "Уильямса" остался доволен своим выступлением и теперь считает себя настоящим гонщиком Формулы-1.

INSTAGRAM

Отметим, что пилот "Макларен" Ландо Норрис оштрафован на три позиции на старте гонки Гран-при Штирии, так как под желтыми флагами обогнал гонщика "Альфа Таури" Пьера Гасли. Кстати, желтый флаг был поднят после того, как очередные проблемы возникли у Латифи.

Ранее стали известны детали контракта легендарного Фернандо Алонсо после возвращения в Формулу-1. Испанский ветеран получит в "Рено" 19 миллионов долларов за два сезона.

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авария Формула-1 Гран-при Австрии Даниэль Риккардо

Источник: Сегодня|Спорт

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