Стали известны детали контракта легендарного Фернандо Алонсо после возвращения в Формулу-1

Испанский ветеран получит в "Рено" 19 миллионов долларов за два сезона

Одной из самых значимых новостей последнего времени в Формуле-1 наряду со стартом сезона стало скорое возвращение в "королевские" гонки Фернандо Алонсо. Как мы писали, Алонсо снова будет выступать за "Рено". По окончании сезона 2020 года испанский пилот заменит австралийца Даниэля Риккардо и станет напарником Эстебана Окона.

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Тем временем опубликовали детали соглашения Фернандо с командой. Алонсо подписал контракт на два года, за которые получит около 19 миллионов долларов, пишет xport.ua со ссылкой на британское издание The Sun.

В минувшие выходные Боттас выиграл первый Гран-при Формулы-1, Хэмилтон – четвертый из-за аварии.

В составе "Рено" Алонсо завоевал оба чемпионских титула в Формуле-1 – в 2005 и 2006 годах. В конце этого месяца, 29 июля, ему исполнится 39 лет. Испанец успешно испробовал себя и в других гонках: выиграл "24 часа Ле-Мана" и "24 часа Дайтоны".

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