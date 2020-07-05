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Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонке

5 июля, 13:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

В гонке Гран-при Австрии Латифи будет стартовать с последнего места

Новичок команды Формулы-1 "Уильямс" Николас Латифи неудачно дебютировал в "Королевских гонках". Во время второй практики Гран-при Австрии 25-летний канадский пилот попал в аварию. На одном из поворотов Латифи не справился с управлением, в результате чего его болид вылетел с трассы и врезался в ограждение.

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Гонщик смог сам покинуть болид, а затем на специальном автомобиле отправился в медицинский центр, чтобы провериться на всякий случай. Тем не менее, Латифи остался доволен своим выступлением и теперь считает себя настоящим гонщиком Формулы-1.

Видео аварии Латифи в Instagram Формулы-1:

INSTAGRAM

По итогам квалификации Гран-при Австрии Латифи занял последнее место. Первые две позиции стартовой решетки в воскресной гонке достались пилотам "Мерседеса".

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уильямс Формула-1 Гран-при Австрии

Источник: Сегодня|Спорт

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