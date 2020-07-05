Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонке

Новичок команды Формулы-1 "Уильямс" Николас Латифи неудачно дебютировал в "Королевских гонках". Во время второй практики Гран-при Австрии 25-летний канадский пилот попал в аварию. На одном из поворотов Латифи не справился с управлением, в результате чего его болид вылетел с трассы и врезался в ограждение.
Читайте также: "Прекратите выдумывать чушь": СМИ утверждают, что чемпион Формулы-1 хочет получать 50 миллионов
Гонщик смог сам покинуть болид, а затем на специальном автомобиле отправился в медицинский центр, чтобы провериться на всякий случай. Тем не менее, Латифи остался доволен своим выступлением и теперь считает себя настоящим гонщиком Формулы-1.
Видео аварии Латифи в Instagram Формулы-1:
По итогам квалификации Гран-при Австрии Латифи занял последнее место. Первые две позиции стартовой решетки в воскресной гонке достались пилотам "Мерседеса".
Ранее мы писали, что Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом: у бывшего хозяина Формулы-1 появился сын за 25 минут. До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас – 65 лет.
Смотрите, как тренируется пилот Формулы-1 финн Кими Райкконен
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк