Феноменальный старт: Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Британский гонщик повторил достижение по количеству побед на одной трассе Шумахера и Сенны

Льюис Хэмилтон. Фото: AFP

Феноменальный старт: Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Австралии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cb2/b2c/5c8cb2b2cf225.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cb2/b2c/5c8cb2b2cf225.jpg 2019-03-16T10:25:55+02:00 Формула 1 Британский гонщик повторил достижение по количеству побед на одной трассе Шумахера и Сенны

Победу в сегодняшней квалификации Гран-при Австралии одержал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. В борьбе за первое место англичанин на последнем быстром круге опередил своего напарника по команде Валттери Боттаса, а тройку лучших замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Время Хэмилтона 1.20,486 – это новый рекорд автодрома "Альберт Парк". Также стоит отметить, что сегодняшний поул стал для Льюиса шестым подряд в Австралии. Хэмилтон повторил достижение Айртона Сенны (Гран-при Сан-Марино в Имоле) и Михаэля Шумахера (Гран-при Японии в Сузуке) по количеству поул-позишн на одной трассе.

Добавим, что первый Гран-при нового сезона Формулы-1 состоится завтра, а сама гонка стартует в 7:10 по киевскому времени. Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет.

Гран-при Австралии: Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.20,486

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,112

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,704

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,834

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,956

6. Ромен Грожан ("Хаас") +1,340

7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,613

8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,818

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,828

10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +2,295

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг ("Рено")

12. Даниэль Риккардо ("Рено")

13. Алекс Албон ("Торо Россо")

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

15. Даниил Квят ("Торо Россо")

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт")

17. Пьер Гасли ("Ред Булл")

18. Карлос Сайнс-младший ("Макларен")

19. Джордж Расселл ("Уильямс")

20. Роберт Кубица ("Уильямс")

Напомним, что гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона.

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