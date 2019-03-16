Феноменальный старт: Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Австралии
Британский гонщик повторил достижение по количеству побед на одной трассе Шумахера и Сенны
Победу в сегодняшней квалификации Гран-при Австралии одержал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. В борьбе за первое место англичанин на последнем быстром круге опередил своего напарника по команде Валттери Боттаса, а тройку лучших замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
Время Хэмилтона 1.20,486 – это новый рекорд автодрома "Альберт Парк". Также стоит отметить, что сегодняшний поул стал для Льюиса шестым подряд в Австралии. Хэмилтон повторил достижение Айртона Сенны (Гран-при Сан-Марино в Имоле) и Михаэля Шумахера (Гран-при Японии в Сузуке) по количеству поул-позишн на одной трассе.
Добавим, что первый Гран-при нового сезона Формулы-1 состоится завтра, а сама гонка стартует в 7:10 по киевскому времени. Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет.
Гран-при Австралии: Квалификация:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.20,486
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,112
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,704
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,834
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,956
6. Ромен Грожан ("Хаас") +1,340
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,613
8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,818
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,828
10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +2,295
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг ("Рено")
12. Даниэль Риккардо ("Рено")
13. Алекс Албон ("Торо Россо")
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")
15. Даниил Квят ("Торо Россо")
Выбыли после первого сегмента:
16. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт")
17. Пьер Гасли ("Ред Булл")
18. Карлос Сайнс-младший ("Макларен")
19. Джордж Расселл ("Уильямс")
20. Роберт Кубица ("Уильямс")
Напомним, что гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона.
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