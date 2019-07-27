Феттеля подвела турбина: квалификацию Гран-при Германии выиграл Хэмилтон

Лидер текущего сезона в Формуле-1 оставил у себя за спиной на "Хоккенхаймринге" Ферстаппена и Боттаса

Льюис Хэмилтон. Фото: AFP

На автодроме "Хоккенхаймринг" завершилась квалификация Гран-при Германии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику "Ред Булл" Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул еще один пилот "Мерседеса" – Валттери Боттас.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и примет старт с последней позиции. "Проблема на автомобиле Себа была связана с подачей воздуха в турбину", – гласит сообщение в Twitter-аккаунте "Феррари". Кстати, второй болид "Ферарри" отказал в ходе третьего сегмента сессии, в результате Шарль Леклер будет стартовать лишь десятым.

Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.11,767

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,346

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,362

4. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +0,413

5. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +0,771

6. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,084

7. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,130

8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,298

9. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,359

10. Шарль Леклер ("Феррари")

Не вышли в третий сегмент

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.12,786

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.12,789

13. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.12,799

14. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.13,135

15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.13,450

Не вышли во второй сегмент

16. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.13,333

17. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.13,461

18. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.14,721

19. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.14,839

20. Себастьян Феттель ("Феррари")

Как сообщалось ранее, Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

Смотрите, как выглядят все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года

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