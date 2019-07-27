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Феттеля подвела турбина: квалификацию Гран-при Германии выиграл Хэмилтон

27 июля, 17:48

Лидер текущего сезона в Формуле-1 оставил у себя за спиной на "Хоккенхаймринге" Ферстаппена и Боттаса

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон. Фото: AFP

На автодроме "Хоккенхаймринг" завершилась квалификация Гран-при Германии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику "Ред Булл" Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул еще один пилот "Мерседеса" – Валттери Боттас.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и примет старт с последней позиции. "Проблема на автомобиле Себа была связана с подачей воздуха в турбину", – гласит сообщение в Twitter-аккаунте "Феррари". Кстати, второй болид "Ферарри" отказал в ходе третьего сегмента сессии, в результате Шарль Леклер будет стартовать лишь десятым.

  • Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.11,767
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,346
  • 3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,362
  • 4. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +0,413
  • 5. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +0,771
  • 6. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,084
  • 7. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,130
  • 8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,298
  • 9. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,359
  • 10. Шарль Леклер ("Феррари")
  • Не вышли в третий сегмент
  • 11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.12,786
  • 12. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.12,789
  • 13. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.12,799
  • 14. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.13,135
  • 15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.13,450
  • Не вышли во второй сегмент
  • 16. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.13,333
  • 17. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.13,461
  • 18. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.14,721
  • 19. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.14,839
  • 20. Себастьян Феттель ("Феррари")

Как сообщалось ранее, Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

Смотрите, как выглядят все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель

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