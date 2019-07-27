Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии

Немецкий гонщик показал третий результат во время свободных заездов

Феттель во время тренировки перед ГП Германии. Фото: AFP

Сегодня гонщики Формулы-1 с утра участвовали в третьей свободной практике накануне Гран-при Италии. Во время своего заезда пилот "Феррари" Себастьян Феттель задел колесом птицу. Машине в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

По итогам третьей практики Феттель занял третье место, а выиграл заезды его напарник Шарль Леклер. Между двумя гонщиками "Феррари" разместился Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

27 Лип 2019 р. о 4:18 PDT INSTAGRAM (@f1)

Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

Представляем все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года:

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