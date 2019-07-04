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У Хэмилтона – свыше миллиарда: обнародован рейтинг заработков в Формуле-1

4 июля, 17:21

Следом за британцем в списке самых высокооплачиваемых гонщиков идут Феттель, Риккардо и Ферстаппен

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Фото: AFP

Все пилоты Формулы-1 суммарно заработают за 2019 год свыше 150 миллионов евро. Издание Business Book GP составило рейтинг доходов участников королевских автогонок, учитывающий как зарплаты гонщиков, так и их спонсорские контракты. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом

  • 1. Льюис Хэмилтон Mercedes – 42 млн евро
  • 2. Себастьян Феттель, Ferrari – 35 млн евро
  • 3. Даниэль Риккардо, Renault – 20 млн евро
  • 4. Макс Ферстаппен, Red Bull – 12 млн евро
  • 5. Нико Хюлькенберг, Renault – 8 млн евро
  • 6. Валттери Боттас, Mercedes – 8 млн евро
  • 7. Кими Райкконен, Alfa Romeo – 6 млн евро
  • 8. Серхио Перес, Racing Point – 4 млн евро
  • 9. Карлос Сайнс-младший, McLaren – 4 млн евро
  • 10. Шарль Леклер, Ferrari – 3 млн евро
  • 11. Роман Грожан, Haas – 2 млн евро
  • 12. Кевин Магнуссен, Haas – 2 млн евро
  • 13. Лэнс Стролл, Racing Point – 1,5 млн евро
  • 14. Пьер Гасли, Red Bull – 1,5 млн евро
  • 15. Роберт Кубица, Williams – 1 млн евро
  • 16. Александер Албон, Toro Rosso – 750 тыс евро
  • 17. Даниил Квят,Toro Rosso – 750 тыс евро
  • 18. Ландо Норрис, McLaren – 700 тыс евро
  • 19. Джордж Расселл, Williams – 500 тыс евро
  • 20. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo – 500 тыс евро

Как сообщалось ранее, стюарды оставили Максу Ферстаппену победу на Гран-при Австрии. Пилот команды  "Ред Булл" не получил наказания за столкновение с Шарлем Леклером из "Феррари" и сохранил победу в Гран-при. Ферстаппен атаковал пилота "Феррари" на последних кругах гонки и смог пройти его, выдавив монегаска за пределы трассы. Стюарды посчитали, что маневр голландца был проведен без нарушения правил, несмотря на то, что между болидами произошел контакт. "Феррари" не будет подавать апелляцию.

Также мы писали, что сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца. Мик Шумахер проедет за рулем легендарного болида своего отца Ferrari F2004, на котором Шумахер-старший одержал 15 побед в 2004 году и завоевал последний титул в карьере. Исторический момент произойдет в Хоккенхайме в конце июля перед Гран-при Германии. 

Как выглядят современные болиды Формулы-1

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель

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motorsport.com

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