"Формула 1": итоги Гран-при Бельгии

Шарль Леклер

Гран-при Бельгии войдет в историю как один из наиболее темных дней автомобильного спорта последней декады. Традиционно предшествующая Ф1 гонка Ф-2 обернулась катастрофой. Во время соревнования в результате ужасной аварии погиб 22-летний французский пилот "БВТ Арден" Антуан Юбер.

Цепочка событий, завершившаяся трагическим инцидентом, началась с того, что Джулиано Алези, сын экс-пилота Ф1 Жана Алези, потерял контроль над своим болидом. Пытаясь обойти соперника, Юбер также не справился с управлением и в повороте "Радийон" выехал за пределы трассы, где задел барьер. По инерции его вынесло обратно, где на скорости близко 280 км/ч в него врезался Хуан-Маннуэль Корреа. От силы полученного удара болид Антуана буквально разорвало, а Корреа перевернулся. Гонка была остановлена, оба пилота в срочном порядке были доставлены вертолетом в ближайшую больницу.

1 Вер 2019 р. о 8:27 PDT INSTAGRAM (@f1)

Спустя полтора часа борьбы за Юбера, врачи были вынуждены констатировать смерть 22-летнего пилота. Хуан-Маннуэль получил множественные переломы ног и травму позвоночника. ФИА отменила воскресную гонку Формулы-2, а состязания младшей и старшей серий начинались с траурной минуты молчания. Все развлекательные мероприятия этапа также были отменены.

Чемпион ГП3 был яркой личностью, о невосполнимой утрате которого уже высказались пилоты и управляющие коллективов. Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing, заявил:

"В этот трагический момент наши мысли с друзьями и семьей Антуана. Он был талантливым молодым человеком. Его результаты и поведение на трассе и за ее пределами говорили о том, что он настоящий джентльмен. Мы были рады и горды тем, что он стал участником нашей академии. Его душа останется с нашей командой, и мы будем выступать в гонках в память о нем".

Квалификация. В эти выходные "Феррари" за счет большей мощности на прямых методично обходила "Мерседес". Логичным завершением пред-гоночного противостояния оказались поул-позиция за Леклером и второе место стартовой решетки за Феттелем. Хэмилтон и Боттас довольствовались третьим и четвертым местами. Сразу за ними Гран-при начинали Ферстаппен и Райкконен.

1 Вер 2019 р. о 8:52 PDT INSTAGRAM (@f1)

Гонка. На старте Леклер сумел сохранить лидерство и ушел в отрыв. Хэмилтон обошел Феттеля, однако Себастьян быстро вернул позицию. Ферстаппен и Райкконен допустили контакт, из-за чего болид последнего поднялся в воздух. Макс вылетел за пределы трассы и врезался в стену, после чего самостоятельно покинул кокпит. Кими сумел продолжить гонку. На трассе появился автомобиль безопасности. Во время его действия пилот "Рено" Сайнс потерял мощность и сошел с гонки.

Рестарт был дан на 5-м круге. Хэмилтон предпринял еще одну попытку обойти Феттеля, но пилот "Феррари" снова отбил атаку. На 19-м круге зрители встали, чтобы аплодисментами почтить памяти Юбера – француз выступал под номером "19". На 21-м круге Леклер ушел на пит-стоп, после чего вернулся позади Феттеля. Пять кругов спустя монегаск был уже в секунде от напарника, после чего Скудерия попросила четырехкратного пропустить молодого пилота.

1 Вер 2019 р. о 10:22 PDT INSTAGRAM (@f1)

На 32-м круге Хэмилтон в третий раз подошел вплотную к Феттелю, после чего уже вышел вперед. Спустя два круга Себастьян ушел на дополнительный пит-стоп, тем самым оставив борьбу за второе и третье места. Финальный круг также хлопнул дверью: сначала Джовинацци разбил болид, а затем Норрис потерял мощность в нескольких сотнях метров от финиша.

Шарль Леклер одержал свою первую победу в карьере.

"С одной стороны, исполнилась моя детская мечта, с другой – этот уик-энд был очень сложным. Мы потеряли друга. В таких ситуациях приходится нелегко, я хочу посвятить эту победу ему. Мы выросли вместе, я провел с ним первую гонку в своей жизни, когда мне было семь лет. Я не могу сполна насладиться победой, но воспоминания о ней останутся со мной навсегда", – сказал на финише Шарль.

Хэмилтон второй, третий Боттас. Через неделю Формула-1 приедет в Италию.

ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ

1.ЛеклерФеррари1:23:45.710

2.ХэмилтонМерседес+0.981

3.БоттасМерседес+12.585

4.ФеттельФеррари+26.422

5.ЭлбонРед Булл+81.325

6.ПересРэйсинг Поинт+84.448

7.КвятТоро Россо+89.657

8.ХюлкенбергРено+106.639

9.ГаслиТоро Россо+109.168

10.СтроллРэйсинг Поинт+109.838

11.НоррисМакларенсход

12.МагнуссенХаас Рэйсинг+1 круг

13.ГрожанХаас Рэйсинг+1 круг

14.РиккардоРено+1 круг

15.РасселУильямс+ 1круг

16.РайкконенАльфа Ромео+1 круг

17.КубицаУильямс+1круг

18.ДжовинацциАльфа Ромеосход

Лучший круг: Себастьян Феттель (Феррари) 1:46.409 (36 круг)

НЕ ФИНИШИРОВАЛИ

ФерстаппенРед Булл1авария

СайнсМакларен2мех.проблемы

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

1. ХэмилтонМерседес268

2. БоттасМерседес203

3. ФерстаппенРед Булл181

4. ФеттельФеррари169

5. ЛеклерФеррари157

6. ГаслиРед Булл65

7. СайнсМакларен58

8. КвятТоро Россо33

9. РайкконенАльфа Ромео31

10. ЭлбонРед Булл26

11. НоррисМакларен24

12. РиккардоРено22

13. ПересРэйсинг Поинт21

14. ХюлкенбергРено22

15. СтроллРэйсинг Поинт19

16. МануссенХаас Рэйсинг18

17. ГрожанХаас Рэйсинг8

18. ДжовинацциАльфа Ромео1

19. КубицаУильмся1

Как мы писали ранее, в "Формуле-1" грядет расширение: в новом сезоне будет рекордное количество этапов – 22 Гран-при вместо 21, как в этом году. Среди новых гонок – Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет чемпионат.

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