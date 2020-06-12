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Формула-1 объявила об отмене еще трех этапов "Королевских гонок"

12 июня, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Изменения в календаре связаны с последствиями пандемии

Организаторы Формулы подтвердили, что этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии в 2020 году не состоятся. Ранее мы писали, что в Формуле-1 ужесточают меры по борьбе с коронавирусом: никаких церемоний и стартовой решетки. Пилоты могут начать прогревочный круг из боксов.

"Это решение было принято из-за различных проблем, с которыми наши промоутеры сталкиваются в этих странах. В Сингапуре и Азербайджане требовались длительные сроки строительства уличных трасс, а в Японии действуют ограничения на поездки", – говорится в заявлении Формулы-1.

Сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля на Гран-при Австрии. На первом этапе чемпионата также пройдут гонки в Великобритании, Бельгии, Испании, Италии и Венгрии.

Напомним, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен был стартовать в середине марта, однакоГран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

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Формула-1 Гран-при Сингапура Гран-при Японии Гран-при Азербайджана

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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