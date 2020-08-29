Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при Бельгии

Следом за пилотами "Мерседеса" пристроился Ферстаппен из команды «Ред Булл»

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл". Гонка состоится в воскресенье, начало – в 16:10. За чем еще следить болельщику на выходных: рейтинг уикенда

Реклама

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.41,252

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,511

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,526

4. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,809

5. Александер Албон ("Ред Булл") +1,012

6. Эстебан Окон ("Рено") +1,144

7. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,186

8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,280

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,351

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,405

Не прошли в третий сегмент

11. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.42,730

12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.42,745

13. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.42,996

14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.43,261

15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.43,468

Не прошли во второй сегмент

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.43,743

17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.43,838

18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.43,950

19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.44,138

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.44,314

Отметим, что накануне у чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона возник конфликт с соседями в Западном Лондоне. Пилот "Мерседеса" задумал построить летний домик в саду своего участка, который оценивают в 18 млн фунтов. Однако соседи воспротивились этому, направив официальные письма с требованиями не давать разрешение на строительство.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама