Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при Бельгии

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл". Гонка состоится в воскресенье, начало – в 16:10. За чем еще следить болельщику на выходных: рейтинг уикенда
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.41,252
- 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,511
- 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,526
- 4. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,809
- 5. Александер Албон ("Ред Булл") +1,012
- 6. Эстебан Окон ("Рено") +1,144
- 7. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,186
- 8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,280
- 9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,351
- 10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,405
Не прошли в третий сегмент
- 11. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.42,730
- 12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.42,745
- 13. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.42,996
- 14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.43,261
- 15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.43,468
Не прошли во второй сегмент
- 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.43,743
- 17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.43,838
- 18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.43,950
- 19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.44,138
- 20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.44,314
Отметим, что накануне у чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона возник конфликт с соседями в Западном Лондоне. Пилот "Мерседеса" задумал построить летний домик в саду своего участка, который оценивают в 18 млн фунтов. Однако соседи воспротивились этому, направив официальные письма с требованиями не давать разрешение на строительство.
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