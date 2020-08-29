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Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при Бельгии

29 августа, 17:35

Олег Люлька Олег Люлька

Следом за пилотами "Мерседеса" пристроился Ферстаппен из команды «Ред Булл»

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл". Гонка состоится в воскресенье, начало – в 16:10. За чем еще следить болельщику на выходных: рейтинг уикенда

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Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.41,252
  • 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,511
  • 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,526
  • 4. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,809
  • 5. Александер Албон ("Ред Булл") +1,012
  • 6. Эстебан Окон ("Рено") +1,144
  • 7. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,186
  • 8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,280
  • 9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,351
  • 10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,405

Не прошли в третий сегмент

  • 11. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.42,730
  • 12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.42,745
  • 13. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.42,996
  • 14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.43,261
  • 15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.43,468

Не прошли во второй сегмент

  • 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.43,743
  • 17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.43,838
  • 18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.43,950
  • 19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.44,138
  • 20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.44,314

Отметим, что накануне у чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона возник конфликт с соседями в Западном Лондоне. Пилот "Мерседеса" задумал построить летний домик в саду своего участка, который оценивают в 18 млн фунтов. Однако соседи воспротивились этому, направив официальные письма с требованиями не давать разрешение на строительство.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед
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Формула-1 Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон квалификация

Источник: Сегодня|Спорт

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