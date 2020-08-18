У чемпиона Формулы-1 война с соседями из-за строительства дома

У чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона возник конфликт с его соседями в Западном Лондоне – сообщает The Sun. Пилот "Мерседес" задумал построить летний домик в саду своего участка, который оценивают в 18 млн фунтов. Однако соседи Хэмилтона, который побил невероятный рекорд Шумахера после победы в Барселоне, против этих планов и направили официальные письма с требованиями не давать разрешение на строительство.

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Один из соседей опасается, что летний домик будет использоваться для вечеринок, чтобы не устраивать беспорядок в основном доме. Любопытно, что предположение насчет праздников мужчина делал, исходя из "образа жизни" Хэмилтона. Второй сосед боится, что ради нового дома шестикратному чемпиону мира придется вырубить деревья.

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А еще один сосед отмечает, что после покупки участка с четырехэтажным особняком за 21 млн долларов в 2017 году Хэмилтон там фактически не бывал. И он подозревает, что новое строительство нужно лишь для того, чтобы поднять стоимость участка, а позднее выгоднее его продать.

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Отмечается, что ранее у Хэмилтона существовал другой план по строительству летнего домика, но ему не удалось получить разрешение. Причина отказа – новый дом ухудшил бы естественное освещение на соседних участках, где живут художники, а им солнечный свет нужен для работы.

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