Хэмилтон побил невероятный рекорд Шумахера, выиграв гонку Формулы-1 в Барселоне

На автодроме в Барселоне завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Реклама

Таким образом Льюис Хэмилтон захватил единоличное лидерство по числу подиумов, завоеванных в Формуле-1. После победы на Гран-при Испании на автодроме "Каталунья" на счету Хэмилтона оказалось уже 156 попаданий на пьедестал – это на один больше, чем у семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 66 кругов

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +24,177

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +44,752

4. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

6. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

7. Себастьян Феттель ("Феррари") +1 круг

8. Александер Албон ("Ред Булл") +1 круг

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1 круг

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

11. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

12. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1 круг

13. Эстебан Окон ("Рено") +1 круг

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

16. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

17. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг

18. Николас Латифи ("Уильямс") +1 круг

19. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

20. Шарль Леклер ("Феррари") – сход

Реклама Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Читайте также: Чемпион Формулы-1 с пробитым колесом разогнался до 230 км/ч

Отметим, что Льюис Хэмилтон со 132 очками уверенно лидирует в общем зачете нынешнего сезона Формулы-1. За ним идут Макс Ферстаппен (95 пунктов) и Валттери Боттас (89).

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама