Хэмилтон после вечерних посиделок выиграл квалификацию Формулы-1 в Барселоне

На автодроме "Каталунья" в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у напарника британца по "Мерседесу" Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, именно Ферстаппен выиграл предыдущий этап Формулы-1, успешно применив трюк с шинами.
Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.15,584
- 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,059
- 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,708
- 4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,898
- 5. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,005
- 6. Александер Албон ("Ред Булл") +1,445
- 7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,460
- 8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,500
- 9. Шарль Леклер ("Феррари") +1,503
- 10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,552
Не прошли в третий сегмент
- 11. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.17,168
- 12. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.17,192
- 13. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.17,198
- 14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.17,386
- 15. Эстебан Окон ("Рено") – 1.17,567
Не прошли во второй сегмент
- 16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.17,908
- 17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,089
- 18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.18,099
- 19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.18,532
- 20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.18,697
"Физически проводить квалификацию было нелегко, – отметил в комментарии Sky Sports ее победитель Льюис Хэмилтон. – Это быстрейшие машины за все годы выступлений на этой трассе, так что в теле чувствовалось достаточно сильное напряжение. Просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Кстати, машины "Ред Булл" – очень быстры"
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Отметим, что Льюис Хэмилтон со 107 очками уверенно лидирует в общем зачете нынешней Формулы-1. За ним идут Макс Ферстаппен (77 пунктов) и Валттери Боттас (73).
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