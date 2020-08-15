Хэмилтон после вечерних посиделок выиграл квалификацию Формулы-1 в Барселоне

Британский чемпион оказался на шесть десятых секунды быстрее своего напарника по "Мерседесу" Боттаса

На автодроме "Каталунья" в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у напарника британца по "Мерседесу" Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, именно Ферстаппен выиграл предыдущий этап Формулы-1, успешно применив трюк с шинами.

Реклама

Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.15,584

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,059

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,708

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,898

5. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,005

6. Александер Албон ("Ред Булл") +1,445

7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,460

8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,500

9. Шарль Леклер ("Феррари") +1,503

10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,552

Не прошли в третий сегмент

11. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.17,168

12. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.17,192

13. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.17,198

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.17,386

15. Эстебан Окон ("Рено") – 1.17,567

Не прошли во второй сегмент

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.17,908

17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,089

18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.18,099

19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.18,532

20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.18,697

"Физически проводить квалификацию было нелегко, – отметил в комментарии Sky Sports ее победитель Льюис Хэмилтон. – Это быстрейшие машины за все годы выступлений на этой трассе, так что в теле чувствовалось достаточно сильное напряжение. Просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Кстати, машины "Ред Булл" – очень быстры"

Читайте также: Чемпион Формулы-1 с пробитым колесом разогнался до 230 км/ч

Реклама

Отметим, что Льюис Хэмилтон со 107 очками уверенно лидирует в общем зачете нынешней Формулы-1. За ним идут Макс Ферстаппен (77 пунктов) и Валттери Боттас (73).

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама