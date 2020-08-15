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Хэмилтон после вечерних посиделок выиграл квалификацию Формулы-1 в Барселоне

15 августа, 18:15

Олег Люлька Олег Люлька

Британский чемпион оказался на шесть десятых секунды быстрее своего напарника по "Мерседесу" Боттаса

На автодроме "Каталунья" в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у напарника британца по "Мерседесу" Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, именно Ферстаппен выиграл предыдущий этап Формулы-1, успешно применив трюк с шинами.

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Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.15,584
  • 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,059
  • 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,708
  • 4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,898
  • 5. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,005
  • 6. Александер Албон ("Ред Булл") +1,445
  • 7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,460
  • 8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,500
  • 9. Шарль Леклер ("Феррари") +1,503
  • 10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,552

Не прошли в третий сегмент

  • 11. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.17,168
  • 12. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.17,192
  • 13. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.17,198
  • 14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.17,386
  • 15. Эстебан Окон ("Рено") – 1.17,567

Не прошли во второй сегмент

  • 16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.17,908
  • 17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,089
  • 18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.18,099
  • 19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.18,532
  • 20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.18,697

"Физически проводить квалификацию было нелегко, – отметил в комментарии Sky Sports ее победитель Льюис Хэмилтон. – Это быстрейшие машины за все годы выступлений на этой трассе, так что в теле чувствовалось достаточно сильное напряжение. Просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Кстати, машины "Ред Булл" – очень быстры"

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Отметим, что Льюис Хэмилтон со 107 очками уверенно лидирует в общем зачете нынешней Формулы-1. За ним идут Макс Ферстаппен (77 пунктов) и Валттери Боттас (73).

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон квалификация гран-при Испании
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