Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а в его земляка влетело "сумасшедшее" колесо

30 августа, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

На трассе в Спа вне конкуренции были гонщики "Мерседеса". А вот пилоту "Уильямса" досталось ни за что, ни про что

На автодроме в Спа завершилась гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришел гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, такой же порядок был зафиксирован после вчерашней квалификации.

Реклама

Отметим, что во время воскресной гонки случилась серьезная авария. Итальянец Антонио Джовинацци врезался в отбойник, а колесо от его болида, словно сойдя с ума, на высокой скорости влетело в "Уильямс" британца Джорджа Расселла. Оба пилота, к счастью, остались целы и невредимы, но продолжить гонку не сумели. А на трассу пришлось выехать машине безопасности.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 44 круга
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +8,448
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +15,455
4. Даниэль Риккардо ("Рено") +18,877
5. Эстебан Окон ("Рено") +40,650
6. Александер Албон ("Ред Булл") +42,712
7. Ландо Норрис ("Макларен") +43,774
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +47,774
9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +52,603
10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +53,179
11. Даниил Квят ("Альфа Таури") +70,200
12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +71,504
13. Себастьян Феттель ("Феррари") +72,894
14. Шарль Леклер ("Феррари") +74,920
15. Ромен Грожан ("Хаас") +76,793
16. Николас Латифи ("Уильямс") +77,795
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +85,540
18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – сход
19. Джордж Расселл ("Уильямс") – сход
20. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – не стартовал

Реклама

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Добавим, что пилот "Макларена" Карлос Сайнс не сумел стартовать на Гран-при Бельгии. Отправляясь на стартовую решетку, болид Сайнса задымился. Гонщик вернулся в боксы. Как выяснилось, на машине возникла проблема с выхлопной системой, которую так и не удалось устранить до старта.

Кстати, накануне во время квалификации едва не случилась авария со смертельным исходом. Прямо перед болидом Карлоса Сайнса на трассу в Спа выбежала белка, и автогонщик чуть не переехал животное. Однако в последний момент белка все-таки успела покинуть гоночную траекторию.

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1

Реклама

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария Формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Макс Ферстаппен

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в Бельгии
За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в БельгииДругие
Полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из Нидерландов
Полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из НидерландовФормула-1
Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при Бельгии
Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при БельгииФормула-1
Автогонщик Формулы-1 едва не намотал на колесо неосторожную белку
Автогонщик Формулы-1 едва не намотал на колесо неосторожную белкуФормула-1
Формула-1 представила необычную трассу в Бахрейне, где круг можно проехать за 60 секунд
Формула-1 представила необычную трассу в Бахрейне, где круг можно проехать за 60 секундФормула-1
Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а в его земляка влетело
Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а в его земляка влетело "сумасшедшее" колесоФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять