Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а в его земляка влетело "сумасшедшее" колесо

На трассе в Спа вне конкуренции были гонщики "Мерседеса". А вот пилоту "Уильямса" досталось ни за что, ни про что

На автодроме в Спа завершилась гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришел гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, такой же порядок был зафиксирован после вчерашней квалификации.

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Отметим, что во время воскресной гонки случилась серьезная авария. Итальянец Антонио Джовинацци врезался в отбойник, а колесо от его болида, словно сойдя с ума, на высокой скорости влетело в "Уильямс" британца Джорджа Расселла. Оба пилота, к счастью, остались целы и невредимы, но продолжить гонку не сумели. А на трассу пришлось выехать машине безопасности.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 44 круга

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +8,448

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +15,455

4. Даниэль Риккардо ("Рено") +18,877

5. Эстебан Окон ("Рено") +40,650

6. Александер Албон ("Ред Булл") +42,712

7. Ландо Норрис ("Макларен") +43,774

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +47,774

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +52,603

10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +53,179

11. Даниил Квят ("Альфа Таури") +70,200

12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +71,504

13. Себастьян Феттель ("Феррари") +72,894

14. Шарль Леклер ("Феррари") +74,920

15. Ромен Грожан ("Хаас") +76,793

16. Николас Латифи ("Уильямс") +77,795

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +85,540

18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – сход

19. Джордж Расселл ("Уильямс") – сход

20. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – не стартовал

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Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Добавим, что пилот "Макларена" Карлос Сайнс не сумел стартовать на Гран-при Бельгии. Отправляясь на стартовую решетку, болид Сайнса задымился. Гонщик вернулся в боксы. Как выяснилось, на машине возникла проблема с выхлопной системой, которую так и не удалось устранить до старта.

Кстати, накануне во время квалификации едва не случилась авария со смертельным исходом. Прямо перед болидом Карлоса Сайнса на трассу в Спа выбежала белка, и автогонщик чуть не переехал животное. Однако в последний момент белка все-таки успела покинуть гоночную траекторию.

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