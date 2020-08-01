Хэмилтон вылетел с трассы, но с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Вторым на автодроме «Сильверстоун» стал Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен

На автодроме "Сильверстоун" завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым – его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл". Отметим, что накануне первый пилот Формулы-1 заразился коронавирусом.

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Интересно, что второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании был ненадолго прерван красными флагами после вылета Хэмилтона. Льюис зацепил гравийную ловушку, и маршалам потребовалось время, чтобы очистить трассу.

Как бы то ни было, а "Мерседес" выиграл восьмой кряду "поул" на "Сильверстоуне" – это рекорд за время проведения Формулы-1 на всех трассах.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.24,303

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,313

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,022

4. Шарль Леклер ("Феррари") +1,124

5. Ландо Норрис ("Макларен") +1,479

6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,536

7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,662

8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,706

9. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,906

10. Эстебан Окон ("Рено") +2,036

Не вышли в третий сегмент

11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.26,501

12. Александер Албон ("Ред Булл") – 1.26,545

13. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – 1.26,566

14. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.26,744

15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.27,092

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Не вышли во второй сегмент

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.27,158

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.27,164

18. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.27,366

19. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.27,643

20. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.27,705

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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