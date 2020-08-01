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Хэмилтон вылетел с трассы, но с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

1 августа, 18:23

Олег Люлька Олег Люлька

Вторым на автодроме «Сильверстоун» стал Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен

На автодроме "Сильверстоун" завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым – его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл". Отметим, что накануне первый пилот Формулы-1 заразился коронавирусом.

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Интересно, что второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании был ненадолго прерван красными флагами после вылета Хэмилтона. Льюис зацепил гравийную ловушку, и маршалам потребовалось время, чтобы очистить трассу.

Как бы то ни было, а "Мерседес" выиграл восьмой кряду "поул" на "Сильверстоуне" – это рекорд за время проведения Формулы-1 на всех трассах.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.24,303
  • 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,313
  • 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,022
  • 4. Шарль Леклер ("Феррари") +1,124
  • 5. Ландо Норрис ("Макларен") +1,479
  • 6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,536
  • 7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,662
  • 8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,706
  • 9. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,906
  • 10. Эстебан Окон ("Рено") +2,036

Не вышли в третий сегмент

  • 11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.26,501
  • 12. Александер Албон ("Ред Булл") – 1.26,545
  • 13. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – 1.26,566
  • 14. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.26,744
  • 15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.27,092
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Не вышли во второй сегмент

  • 16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.27,158
  • 17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.27,164
  • 18. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.27,366
  • 19. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.27,643
  • 20. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.27,705

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Формула-1 Льюис Хэмилтон квалификация гран-при Великобритании
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