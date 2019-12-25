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Легендарному гонщику Формулы-1, погибшему на трассе, установили статую в Бразилии

25 декабря, 09:49

Бразильский пилот разбился во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году

Айртон Сенна

Айртон Сенна / Фото: Getty Images

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В бразильском городе Сан-Паулу открыли памятник легендарному гонщику Формулы-1 Айртону Сенне, сообщает Autosport. Скульптура высотой 3,5 метра и весом больше 350 кг установлена на 18-м километре шоссе, названного в честь великого бразильского гонщика, между международным аэропортом Гуарульюс и въездом в Сан-Паулу.

Мероприятие прошло в присутствии Вивиан Сенны, родной сестры Айртона и главы фонда имени Сенны, и губернатора Сан-Паулу Жоау Дориа.

Айртон Сенна – трехкратный чемпион мира Формулы-1 (1988, 1990 и 1991). По итогам опроса еженедельником Autosport, бразилец был назван лучшим гонщиком в истории Формулы-1. Сенна погиб во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

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Формула-1 Айртон Сенна

Источник: СЭ

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