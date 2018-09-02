Лучший в истории – и все же второй: обзор Гран-при Италии

Формула-1 очень бережно относится к своим традициям и истории. Одной из важных вех истории и современности Королевы мотоспорта по-праву считается Скудерия "Феррари". Не менее важным является и домашний для "красных" Гран-при Италии – в Монце официально гоняют с 1950 года. Неофициально – еще с 1922! Памятуя о том, что Энцо Феррари основал свою команду в 1929, нетрудно догадаться – в Монце от Скудерии требуют только побед. Без вариантов.

После уверенной победы в Спа, "тиффози" требовали от команды не бороться с "Мерседесом", но просто закрепить успех – слишком уж явным был разрыв между командами и на свободных заездах в пятницу, и в субботу, и в самой квалификации. Как результат – первый ряд стартовой решетки за парнями в красном, поул – у Райкконена. Первый в сезоне и 18-й в карьере. Кроме того, Кими установил лучшее время круга. Лучшее за всю историю спорта. Финский комментатор во время трансляции чуть было не умер от обширного инфаркта – вопил активнее своих итальянских футбольных коллег. Второй ряд был за не слишком довольными "Мерседес". Третий достался Ферастаппену и Грожану. Черта между "худшими из лучших" и середняком пелетона с каждым этапом размывается все больше – что не может не радовать! Кажется, интрига возвращается в спорт!

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Старт выдался довольно горячим. Райкконен сохранил первое место, а вот Хэмилтон и Феттель допустили контакт колес – "Феррари" немца закружило и отбросило в конец пелетона. Тем временем контакт совершили и Хартли, Эриксон и Вандорн. Киви стартовал слишком медленно и стал причиной аварийной ситуации – карма или нет, но именно новозеландец сошел после инцидента.



Рестарт на четвертом круге дал шанс Хэму обойти Кими, чем он и воспользовался. Ветеран, правда, быстро отыгрался и вернул себе первенство. В это же время Феттель на 17-й позиции начал прорезать пелетон...



На 21-м круге Кими ушел на пит-стоп, чем воспользовались в "Мерседес". Инженеры Льюиса приказали пилоту ускориться и нарастить отрыв ценой жизнеспособности покрышек.



На 25-м круге с густым, как туман, дымом сошел Риккардо. Мотор "Рено", между прочим. Новый, буквально на днях разработанный, спецификация "С", между прочим. Интересно, жалеет ли уже австралиец о будущем переходе в новую команду?



В борьбе Ферстаппена с Боттасом молодой голландец вытолкнул финна за пределы трассы и был наказан пятью секундами штрафа. Хэмилтону удалось обогнать другого финна – Райкконена и быстро уйти на комфортный отрыв. Инженер Кими попросил уменьшить темп из-за едва живых покрышек. Так победа утекла из пальцев ветерана.



Гран-при Италии выиграл Хэмилтон, Райкконен второй. Это сотый подиум для самого возрастного пилота в Формуле на данный момент. Тем не менее, есть еще порох – Райкконен не устает доказывать, что ему еще есть что сказать. Третим стал Боттас, Феттель довольствовался четвертым местом. Через две недели Формула-1 приедет в Сингапур.