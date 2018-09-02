Реакция финского комментатора на победу Райкконена в квалификации этапа в Италии

Сегодня, 14:38

Райкконен показал быстрейшее время за круг в истории Формулы-1, а финский комментатор охрип от счастья

Кими Райкконен установил рекорд на Гран-при Италии. Фото AFP
Кими Райкконен установил рекорд на Гран-при Италии. Фото AFP

Финский гонщик команды "Феррари" Кими Райкконен победил в квалификации Гран-при Италии, опередив партнера по команде Себастьяна Феттеля (+0,161) и пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона (+0,175).

В ходе сессии Райкконен установил быстрейший по средней скорости круг в истории Формулы-1 – 263,61 км/ч. Реакция финского комментатора на успех соотечественника взорвала соцсети. Предыдущий рекорд по средней скорости круга принадлежал пилоту "Уильямса" Хуану Пабло Монтойе – колумбиец установил его в 2004 году. Монтойя проехал круг за 1,19.525, Райкконен – за 1.19,119.

Для Райкконена этот поул стал 18-м в Формуле-1, а для "Феррари" – 20-м в истории на Гран-при Италии. Между первым и последним поулами Кими в карьере прошло 15 лет.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.
комментатор, гонщик, Формула-1, Кими Райкконен, гран-при Италии

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Источник:

Eurosport

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